Тюменская служба занятости внедряет в работу цифровые сервисы

Жители Тюменской области могут получить моментальную консультацию по трудоустройству в социальных сетях и мессенджерах службы занятости. В рамках работы по развитию цифровых сервисов запущен чат-бот Лера, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Бот способен предложить подходящие вакансии, основываясь на желаемой работе, зарплате, опыте и графике, а также ответить на типовые вопросы. При необходимости к решению вопроса специалиста. От начала до конца бот сейчас проводит девять диалогов, в дальнейшем возьмет на себя и другие темы обращений, что позволит снять часть нагрузки со специалистов.

«Консультирование пользователей в реальном времени — это ощутимая нагрузка. А чат-бот – это история про скорость, простоту и удобство. Благодаря этой технологии появилась возможность сократить время ответа гражданам и решить их вопрос в течение нескольких секунд, а также предложить самые горячие вакансии. Чат-бот мы будем и дальше развивать. Например, планируем интегрировать его в интерактивный портал департамента и внедрить нейросеть, которая поможет делать процессы максимально быстрыми и автоматическими», — отметила директор департамента Надежда Мазуркевич.