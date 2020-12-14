В Ялуторовском районе завершили строительство детской школы искусств

В селе Киёво Ялуторовского района завершены работы в детской школе искусств и получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Новое здание площадью 900 квадратных метров вместило концертный зал на 97 человек с костюмерной, зал для занятий хореографией, раздевалки с душевыми, кабинеты для индивидуальных и групповых занятий живописью, прикладным искусством, скульптурой и керамикой, а также помещения для обжига керамических изделий. На территории школы предусмотрена наземная автопарковка для посетителей.

«Контракт на строительство детской школы искусств был заключен в сентябре прошлого года, срок работ по контракту составил 14 месяцев. На оснащение нового здания проект предусматривал выделение более 8,4 миллионов рублей. В школе может обучаться до 80 учеников, а единовременная пропускная способность с учетом вместимости концертного зала составит 144 человека», – рассказали в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.

Стоит отметить, что Киёвская детская школа искусств была открыта 2 декабря 1989 года и отметила в 2019 году тридцатилетие. Ученики школы не раз становились победителями и лауреатами областных и всероссийских конкурсов.