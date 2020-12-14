Определена дата появления нулевого пациента с диагнозом «коронавирус»

Распространение коронавируса в России началось 1 марта: это дата выявления так называемого нулевого пациента. Ее назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мы говорим сейчас уже о том, кто уже распространял инфекцию, мы начали это с марта», — приводит ее цитату «Интерфакс».

Впрочем, это не первый случай коронавируса вообще: до этого заболевание выявлялось у трех человек, приехавших в Россию из Китая — их оперативно изолировали и не допустили распространения заразы.

С 1 марта до 17 марта медики выявили сто первых случаев коронавируса, при этом специалисты осознавали эпидемический потенциал еще с января, когда ни одного случая зафиксировано в России не было, — просто обратили внимание на китайский опыт.

«Как только наши китайские коллеги определились с его свойствами, стало понятно, что это именно вирус с пандемическим потенциалом, и нужно разворачивать все мероприятия, — говорит Анна Попова. — В 20-х числах января мы докладывали с Татьяной Голиковой, с министром здравоохранения президенту, ровно потому, что стало понятно, что это не просто обычный какой-то сезонный новый вирус. Что именно вирус с пандемическим потенциалом».

Отметим, что на сегодняшний день число заразившихся «короной» в России превысило 2,6 миллиона человек, почти 47 тысяч от него умерли. В Югре эти показатели составляют 37 249 человек и 469 человек соответственно.