В Кремле опровергли слухи о бункере Путина

Президент России Владимир Путин не живет в тайном бункере, откуда управляет страной и раздает задания подчиненным: он в Ново-Огарево. Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» рассказал пресс-секретарь первого лица Дмитрий Песков.

«Путин сейчас живет в Ново-Огарево, собственно, где он и жил и до пандемии», — сказал он, отметив, что глава государства из своей резиденции не только удаленно работает, но и приезжает в Кремль, и ездит в командировки — правда, не так часто, как бы ему хотелось. «Технологические решения дают ему эффект присутствия в тех местах, где ему нужно», — заключил Песков.

При этом в графике главы государства — тесты на коронавирус: «Он тестируется столько, ровно столько, сколько нужно для обеспечения безопасности главы государства. Там есть врачи, есть эпидемиологи, специалисты, которые составляют график мероприятий для главы государства с точки зрения медицины», — отметил Дмитрий Песков.

Отметим, что слухи о бункере Путина очень популярны в интернете. Новая волна их прокатилась после того, как одно из изданий рассказало, будто в Ново-Огарево и в Сочи у президента — два совершенно одинаковых кабинета: якобы, таким образом глава государства может скрывать свое местоположение. В Кремле все эти подозрения отмели.