Бывший участник группы «Воскресение» Андрей Сапунов умер от остановки сердца

Андрей Сапунов, бывший участник — вокалист группы «Воскресение» умер сегодня от остановки сердца на 65-м году жизни. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил портал «Бизнес Онлайн».

Сапунов долгое время был одним из голосов «Воскресения» — он исполнял легендарные песни «Музыкант», «Ночная птица», «Снилось мне, «Случилось что-то в городе моем» и другие. Долгое время он играл в возрожденном с середины 90-х «Воскресении» — до 2016 года, когда его пути с коллективом окончательно разошлись. Причиной стали разные политические взгляды Сапунова и основателя группы Алексея Романова — в частности, присоединение Крыма Сапунов оценил критически.