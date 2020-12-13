Если коронавирус лечить, он не будет опасен для жизни, уверен аналитик Дмитрий Милин

Коронавирус не смертелен — если его лечить: к такому выводу пришел аналиттик Дмитрий Милин, который проанализировал новости о выздоровлении селебрети, политиков и прочизх випов.

«Их просто лечат и за ними наблюдают, — написал он о своих выводах на собственной странице в фейсбуке. — Им регулярно делают КТ, и когда начинается воспаление легких, дают правильные дозы современных антибиотиков, когда у vip-пациентов возникает «цитокиновый шторм», его идентифицируют и дают дексаметазон в нужной дозировке, когда начинаются проблемы с тромбообразованием, то vipы получают нужные дозы современных кроворазжижающих лекарств».

То есть лечение ковида требует серьезного присмотра со стороны врачей: в этом случае для большинства пациентов младше 80 лет «корона» не станет смертельно опасной, говорит Милин.

Все, однако, не так просто: «Беда, что у большинства населения России нет доступа к КТ, в провинции в больницах кончился дексаметазон, проблемы с кислородом, с доступом к лекарствам и количеством врачей. А если ковид не лечить, лекарств от воспаления легких (в случае его возникновения) не принимать и не пить кроворазжижающих лекарств от образования тромбов, то смертность от него возрастает катастрофически», — заключает аналитик.

Напомним, что смертность от коронавируса и его последствий в России растет. В Югре, например, ежедневно умирают до пяти человек — за минувшую неделю ковид унес жизни 28 жителей округа.