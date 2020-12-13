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​СМИ: Правительство РФ начнет сдерживать цены на продукты с 20 декабря

Параметры соглашений о сдерживании цен на продукты определят к 20 декабря

​СМИ: Правительство РФ начнет сдерживать цены на продукты с 20 декабря
Фото: mtdata.ru

Сдерживать цены на продукты в России начнут с 20 декабря: об этом пишет VTimes со ссылкой на свои источники, близкие к правительству России.

Напомним, что на минувшей неделе в кабинете министров прошло совещании, посвященное росту цен на продуктов — президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин обеспокоились частой сменой ценников в магазинах. Мишустин обратился к чиновников, укорив их в том, что они прозевали этот процесс, а торговцев призвал «не наживаться на людях».

В рузельтате, как уже сообщал siapress.ru, договорились о том, что максимальные цены на ряд продуктов будет устанавливаться правительством. Например, предельная оптовая цена на сахар определят на уровне 63 рублей за кг, на растительное масло — 95 рублей за литр. То есть в рознице эти продукты нельзя будет продавать дороже, чем 45 рублей и 110 рублей соответственно.


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13 декабря в 12:38, просмотров: 864, комментариев: 7
Комментарии:
Сергей Б
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13 декабря в 12:56
Как сказал блогер Горный: Это не цены высокие, это мы нищие, г-н Президент.

Он конечно не имел ввиду Путина тоже.

Местный
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13 декабря в 16:34
С топливом бы так - бац, и бензин по 15-20 рублей за литр)
sst
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13 декабря в 17:14
т.е до 20 можно барыжить?
Местный sst
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13 декабря в 19:51
Для начала)
Швондер.
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13 декабря в 20:22
Я им верю. Времени на раскачку нет. Целая неделя еще, справятся.
И так уже 20 лет с копейками
Сергей Б
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13 декабря в 20:44
В Сургуте еще пусть разберется. Цены на проезд в автобусе собрались поднимать на 3 рубля. Безобразие.
Сергей Б
не нравится
13 декабря в 20:54
Зарплаты не хватает,
А жизнь все дорожает.
И черный день проклятый,
На встречу нам бежит.
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