Параметры соглашений о сдерживании цен на продукты определят к 20 декабря

Сдерживать цены на продукты в России начнут с 20 декабря: об этом пишет VTimes со ссылкой на свои источники, близкие к правительству России.

Напомним, что на минувшей неделе в кабинете министров прошло совещании, посвященное росту цен на продуктов — президент Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин обеспокоились частой сменой ценников в магазинах. Мишустин обратился к чиновников, укорив их в том, что они прозевали этот процесс, а торговцев призвал «не наживаться на людях».

В рузельтате, как уже сообщал siapress.ru, договорились о том, что максимальные цены на ряд продуктов будет устанавливаться правительством. Например, предельная оптовая цена на сахар определят на уровне 63 рублей за кг, на растительное масло — 95 рублей за литр. То есть в рознице эти продукты нельзя будет продавать дороже, чем 45 рублей и 110 рублей соответственно.