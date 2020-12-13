Кибермошенничество в России демонстрирует взрывной рост

15 миллионов звонков получили россияне за 2020 год якобы от имени банков: такие данные опубликовал накануне заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов, о них пишет polit.ru.

Цифры огласил на заседании совета Ассоциации банков России, отметив, что страна имеет дело с взрывным ростом киберпреступности. При этом, говорит Кузнецов, данные разных банков, Центробанка, силовых ведомств разнятся из-за того, что все используют разные подходы к учету киберпреступлений. В связи с этим он предложил выработать единый подход и заодно ужесточить наказания за преступления в сфере информационно-коммуникационных технологий.

По данным Банка России, только за первое полугодие 2020-го ущерб, нанесенный россиянам звонящими мошенниками, составил около четырех миллиардов рублей — и только 485 миллионов из них удалось вернуть.