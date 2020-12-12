Актер скончался на 86 году жизни

Сегодня, 12 декабря, от продолжительной болезни после инсульта скончался актер Валентин Гафт. Ему было 85 лет. О произошедшем рассказала ТАСС его супруга Ольга Остроумова.

Гафт — советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер, поэт и писатель, народный артист РСФСР. С 1969 года он трудился в театре «Современник». За свою кинокарьеру Гафт снялся в более чем в 100 фильмах, среди которых «Небеса обетованные», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Мастер и Маргарита», «Семнадцать мгновений весны» и другие.