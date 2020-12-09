Тюменские дети катаются с ледяной горки с незапланированным трамплином

В соцсетях жители Тюмени опубликовали видео, где дети скатываются с «суровой» горки. На полпути ребенок встречается с незапланированным трамплином в виде ледяного бугра и пролетает на полметра вверх. Такое развлечение для детей вряд ли можно назвать безопасным. Видео появилось в паблике во ВКонтакте «НеСМИшно» с ироничной подписью: «Суровая тюменская горка готовит малышей заранее к тому, что в жизни нужно ждать подлянки на каждом шагу».

Тем временем в Сургуте также полным ходом идет подготовка к Новому году. Дворы города в этом году небывало преобразятся благодаря деятельности территориальных общественных самоуправлений. В этом году 18 ТОСов помогают украсить город. Уже сегодня работа идет полным ходом в нескольких микрорайонах: на Лермонтова, 6/2, Дружбы, 8, 9, 11, Набережный, 74. Там возводят ледовые горки, уже завезли снег для вырезки фигур. А на Маяковского, 34 ТОС №28 уже нарядил елку.

Видео: vk.com/necmishno