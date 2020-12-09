Накануне в Югре были зарегистрированы новые случаи смерти пациентов с COVID-19

Четыре жителя Югры не смогли победить болезнь. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 451 человек. Информацию об этом предоставил оперативный штаб.

Напомним, что за день в округе COVID-19 выявили у 222 человек. Состояние 151 пациента тяжелое, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 363 человека, за весь период пандемии – 31 912 югорчан.

Больше всего зараженных зарегистрировано в Сургуте, Нижневартовске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Покачах и Радужном.