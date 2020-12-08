Впервые за долгое время суточное число смертей в Югре от коронавируса меньше пяти человек

Всего два человека умерло от коронавируса накануне. За весь период пандемии в Югре скончалось 447 местных жителей. Об этом сообщает окружной оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в регионе выявлено 225 новых случаев заболевания COVID-19. Состояние 156 пациентов тяжелое, 105 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 311 человек, за весь период пандемии – 31 549 югорчан.

Больше всего заболевших обнаружено в Сургуте, Нягани и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Нижневартовском и Ханты-Мансийском районах.