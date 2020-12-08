Госдума обсудит законопроект по переносу одного из выходных на 31 декабря

31 декабря должен быть нерабочим днем — такую позицию высказали либерал-демократы, отправив на обсуждение в Госдуму законопроект, по которому выходной с 8 января следует перенести на последний день года. Текст этой инициативы стал известен накануне в телеграм-канале одного из авторов законопроекта — главы думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

«Законопроект направлен на отнесение 31 декабря к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом РФ общего количества таких дней», — гласит пояснительная записка. Из самого документа становится ясно, что перенос выходного с 8 января на 31 декабря предлагается производить с 2024 года.

Авторы объясняют свое предложение заботами о производительности труда: 31-го она у всех россиян, ожидающих волшебство новогодней ночи, традиционно низкая, сетуют они; если выбирать среди этим днем и 8 января, то, безусловно, рациональнее отдыхать именно в последний день года.

Интересно, что бывший санитарный врач России, нынешний депутат Госдумы Геннадий Онищенко накануне заявил о необходимости вообще отменить длинные новогодние выходные: «Первая декада января — это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее», — рассказал он в интервью РИА Новости. Его позиция, впрочем, не меняется много лет: напомним, что именно с легкой руки Онищенко в обиход вошло такое определение новогодних праздников, как «декада ужаса».

На чью сторону в итоге станут депутаты — Онищенко или Нилова — пока неясно; вероятно, они решат оставить все как есть. По крайней мере, предыдущий аналогичный законопроект ЛДПР был отклонен.

Напомним, что ныне в стране действует такой порядок: 31 декабря — официально рабочий день, но руководство регионов может самостоятельно объявить его выходным. В прошлом году, например, так поступили 15 субъектов. В этом — пока восемь. Югры среди них традиционно нет — притом что жители округа, судя даже по опросу на сайте siapress.ru, в большинстве своем хотели бы отдыхать в этот день (на момент публикации в опросе приняли участие 263 человека, 81 процент из них ответил на вопрос «31 декабря должен быть выходным?» утвердительно).

Кстати, 31 декабря 2021 года будет выходным днем — здесь даты перенесут на совершенно законных основаниях. «В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — заявили в правительстве России. Соответствующее постановление уже подписал премьер Михаил Мишустин.