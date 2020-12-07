Число невыездных россиян за последний год увеличилось на 700 тысяч человек: виноваты долги

Долги помешают выехать за границу четырем миллионам россиян — о таком количестве невыездных сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов. Только за 2020 год количество должников увеличилось на 700 тысяч.

«На 1 ноября 2020 года количество действующих постановлений о временном ограничении права на выезд должников из Российской Федерации составляло 4,1 млн», — сообщает ФССП, которая, собственно, и является инициатором запретов. Напомним, что служба может запретить выезд за границу россиянам, у которых сумма задолженности превышает 30 тысяч рублей.