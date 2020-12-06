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​Фальстарт: в России случайно запустили самый масштабный салют

Из-за пожара на складе с пиротехникой перерос Ростов-на-Дону увидел продолжительный салют

​Фальстарт: в России случайно запустили самый масштабный салют
Фото: 61.mchs.gov.ru

В воскресенье, 6 декабря, в Ростове-на-Дону на рынке «Классик» произошел пожар в павильоне с пиротехническими изделиями. На месте происшествия работали 37 пожарных расчетов. На ликвидацию пожара ушло шесть часов. Огонь прошел четыре тысячи квадратных метра.

«Погибших и пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. По данным РБК, причиной пожара могла стать неисправность электропроводки.

Между тем, в социальных сетях обсуждают видео, на котором запечатлено, как взрывается пиротехника. «Самый красивый салют!», – оценила пожар одна из пользователей.


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Сегодня в 17:15, просмотров: 170, комментариев: 0
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