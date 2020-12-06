С 6 декабря россияне могут отправить вопрос президенту через приложение «Москва — Путину»

С 6 декабря россияне могут отправить свой вопрос президенту через специальное приложение «Москва — Путину». Оно дает возможность записать видеовопрос и совершить видеозвонок. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Песоква, такой формат позволит использовать на ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина элементы прямой линии.

Большая ежегодная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 17 декабря. В этом году из-за пандемии коронавируса решено объединить форматы пресс-конференции и прямой линии, передает ТАСС.

Президент будет отвечать на вопросы из студии в Ново-Огарево. Обращения от граждан, которые можно будет направить не только через приложение, но и через специальный сайт, будут обрабатывать волонтеры Общероссийского народного фронта (ОНФ). Журналисты будут находиться в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве, а региональные корреспонденты работать на площадках в федеральных округах.

В прошлом году пресс-конференция главы государства длилась более четырех часов. За это время вопросы задали 57 журналистов. На «Прямую линию с Владимиром Путиным» в июне 2019 года поступило около двух миллионов вопросов, общение президента с россиянами также заняло более четырех часов.