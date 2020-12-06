Более четырех миллионов россиян не могут выехать из страны из-за долгов

В 2020 году в России зафиксирован рост количества россиян, для которых выезд за рубеж закрыт из-за долгов, на 20 процентов. Если в конце 2019 года за границу не могли выехать 3,4 миллиона, то сейчас их число превышает четыре миллиона. Статистику Федеральной службы судебных приставов публикует РИА Новости.

За первые десять месяцев 2020 года было вынесено 7,5 миллиона постановлений о временном ограничении права на выезд из России.

Запрет на выезд из страны считается эффективной мерой возврата долгов. Он применяется при долге от 30 тысяч рублей, а при некоторых видах задолженности – от 10 тысяч рублей.