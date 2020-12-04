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​Праздник в кругу самых близких: ограничение на количество гостей на свадьбе продолжает действовать в тюменских ЗАГСах

Ограничение на количество гостей при регистрации брака в Тюменской области продлено до 15 января

​Праздник в кругу самых близких: ограничение на количество гостей на свадьбе продолжает действовать в тюменских ЗАГСах
Фото: pixabay.com

В Тюменской области продлено действие ограничения на количество участников церемонии при регистрации брака. Не больше десяти гостей на свадьбах – такая норма будет действовать до 15 января 2021 года.

«Напоминаем о работе органов ЗАГС Тюменской области по предварительной записи, за исключением государственной регистрации смерти. Необходимость соблюдения гражданами социальной дистанции и использования санитарно-гигиенических масок, в том числе многоразового применения, при посещении органов ЗАГС региона сохраняется», – отметили в Управлении записи актов гражданского состояния региона.


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04 декабря в 17:17, просмотров: 131, комментариев: 0
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