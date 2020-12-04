Ограничение на количество гостей при регистрации брака в Тюменской области продлено до 15 января

В Тюменской области продлено действие ограничения на количество участников церемонии при регистрации брака. Не больше десяти гостей на свадьбах – такая норма будет действовать до 15 января 2021 года.

«Напоминаем о работе органов ЗАГС Тюменской области по предварительной записи, за исключением государственной регистрации смерти. Необходимость соблюдения гражданами социальной дистанции и использования санитарно-гигиенических масок, в том числе многоразового применения, при посещении органов ЗАГС региона сохраняется», – отметили в Управлении записи актов гражданского состояния региона.