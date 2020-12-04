В Тюменской области начала работать единая телефонная справочная по вопросам коронавирусной инфекции

В Тюменской области с 27 ноября работает единый короткий телефонный номер 122 для вопросов по COVID-19. Номер технически был скоммутирован на региональную АТС, сообщила директор департамента информатизации региона Мария Рудзевич.

Таким образом, в регионе выполнено поручение федерального правительства. «Нам удалось перестроить порядок работы горячих линий. Их интеграция в одну систему позволила распределять нагрузку между сотрудниками колл-центров и сократила время дозвона до медицинских служб. Мы получили уникальный опыт работы со сложными системами, чтобы тюменцы не оставались один на один с болезнью. В результате жители Тюмени гарантированно дозваниваются в разы быстрее, чем еще две недели назад», – отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.