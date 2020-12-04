В Тюменской области продлили ряд COVID-ограничений

Губернатор Тюменской области Александр Моор продлил ряд ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Они касаются работы образовательных организаций и развлекательных заведений.

Так, для учащихся 6-10 классов Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тюменского муниципального района продлен режим дистанционного обучения до окончания второй четверти 2020/2021 учебного года. «Предусмотрена выдача продуктовых наборов находящимся на дистанционном обучении учащимся из малоимущих семей, школьникам с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам», – подчеркнули в оперативном штабе региона.

Кроме того, продлен запрет на проведение ряда спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий в помещениях государственных или муниципальных организаций.

Обязательный масочный режим в местах массового скопления людей и общественном транспорте, а также обязательный режим самоизоляции для людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями продолжают действовать.