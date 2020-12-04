В детскую поликлинику Тобольска поступил современный УЗИ-аппарат

Диагностическая ультразвуковая система последнего поколения установлена в детской поликлинике Областной больницы №3 Тобольска. Новое оборудование позволяет исследовать лимфатические сосуды, щитовидные железы, органы забрюшинного пространства и брюшной полости маленьких пациентов. Кроме того, возможность оперативно провести УЗИ помогает детскому хирургу наблюдать за динамикой выздоровления, что особенно важно после операции.

«Новый аппарат УЗИ установили поблизости с кабинетом хирургического приёма, а детский хирург Лия Бадритдинова обучилась на курсах повышения квалификации ультразвуковой диагностике. Теперь при наличии показаний врач непосредственно во время приёма может провести необходимую диагностику пациенту – без дополнительной записи, ожидания и очереди. Такой подход способствует более быстрой постановке диагноза и скорейшему лечению юных жителей Тобольска», – подчеркнули в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.