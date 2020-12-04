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В столице России начал работу Дед Мороз с антителами от коронавируса

В Москве появилось объявление об услугах «Деда Мороза с антителами»

В столице России начал работу Дед Мороз с антителами от коронавируса
фото: Авито

В Москве предприимчивые аниматоры предлагают услуги «Деда Мороза с антителами» на «Авито». Автор объявления уверяет, что все серьезно и он готов предоставить справку из лаборатории. Видимо, такое предложение существует для особо мнительных родителей, которые хотят и ребенка от коронавируса сберечь, и праздник устроить.

«Программу составляем индивидуально в зависимости от количества детей и желаемых активностей, цена также сдельная», – указал в объявлении аниматор.

А в Югре утренники недавно было запрещены. Корпоративы, кстати, тоже. Что еще можно и что нельзя делать в новогоднюю ночь – в материале siapress.ru.


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Сегодня в 18:00, просмотров: 169, комментариев: 0
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