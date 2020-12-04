В Москве появилось объявление об услугах «Деда Мороза с антителами»

В Москве предприимчивые аниматоры предлагают услуги «Деда Мороза с антителами» на «Авито». Автор объявления уверяет, что все серьезно и он готов предоставить справку из лаборатории. Видимо, такое предложение существует для особо мнительных родителей, которые хотят и ребенка от коронавируса сберечь, и праздник устроить.

«Программу составляем индивидуально в зависимости от количества детей и желаемых активностей, цена также сдельная», – указал в объявлении аниматор.

А в Югре утренники недавно было запрещены. Корпоративы, кстати, тоже. Что еще можно и что нельзя делать в новогоднюю ночь – в материале siapress.ru.