Бари Алибасова госпитализирован с подозрением на «передозировку Виагрой»

В Москве госпитализирован продюсер Бари Алибасов. Основной версией плохого самочувствия 73-летнего мужчины – передозировка средствами для потенции. Об этом федеральным СМИ рассказал PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

«Бари Каримовичу вечером стало плохо. Прибывшие врачи скорой диагностировали экстремально низкое давление», — цитирует Горжанкина РБК. Представитель шоумена добавил, одной из главных версий является «передозировка Виагры», сейчас медики проводят необходимые обследования.

В прошлом году Бари Алибасов был госпитализирован с отравлением жидкостью для прочистки труб «Крот». Он уверял, что перепутал его с соком.