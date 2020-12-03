Александр Моор подписал соглашение с гендиректором ООО «Газпром недра» Всеволодом Черепановым

В четверг, 3 декабря, губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов подписали соглашение о сотрудничестве. Основным направлением совместной работы станет развитие научно-технического и промышленного потенциала региона. Кроме того, губернатор предложил компании присоединиться к нефтепромышленному кластерному проекту, к реализации которого регион приступил в прошлом году.

«Этот проект помогает осуществить в Тюменской области весь цикл создания технологий – от научных разработок до их промышленного производства и внедрения. В нефтепромышленном кластере объединяются компании нефтегазовой отрасли из разных субъектов Российской Федерации для решения общих технологических целей всех участников. Такой формат работы может быть успешно применен и для расширения нашего сотрудничества», – цитирует Александра Моора пресс-служба главы региона.

ООО «Газпром недра» примет участие в создании конкурентоспособных образцов продукции и проведения исследований в сфере геологического изучения недр и добычи газа. Также соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области системы подготовки профессиональных кадров со средним специальным и высшим образованием, их обучения и повышения квалификации.