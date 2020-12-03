16+
Логотип Сиапресс
USD  75,1996   EUR  91,1946  

Новости

Больше новостей
В каком виде должен быть сохранен сургутский Дом пионеров?
Комментировать
0
31 декабря должен быть выходным?
Комментировать
0
Сколько времени у вас дома стоит ёлка?
Комментировать
0
Когда вы обычно начинаете украшать квартиру/дом к Новому году?
Комментировать
0
Какую ёлку поставите дома?
Комментировать
0
Где вы планируете встретить Новый год?
Комментировать
0
Больше опросов

​Тюменские власти заключили договор с компанией, готовой развивать научно-технический и промышленный потенциал региона

Александр Моор подписал соглашение с гендиректором ООО «Газпром недра» Всеволодом Черепановым

​Тюменские власти заключили договор с компанией, готовой развивать научно-технический и промышленный потенциал региона
Фото: admtyumen.ru

В четверг, 3 декабря, губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов подписали соглашение о сотрудничестве. Основным направлением совместной работы станет развитие научно-технического и промышленного потенциала региона. Кроме того, губернатор предложил компании присоединиться к нефтепромышленному кластерному проекту, к реализации которого регион приступил в прошлом году.

«Этот проект помогает осуществить в Тюменской области весь цикл создания технологий – от научных разработок до их промышленного производства и внедрения. В нефтепромышленном кластере объединяются компании нефтегазовой отрасли из разных субъектов Российской Федерации для решения общих технологических целей всех участников. Такой формат работы может быть успешно применен и для расширения нашего сотрудничества», – цитирует Александра Моора пресс-служба главы региона.

ООО «Газпром недра» примет участие в создании конкурентоспособных образцов продукции и проведения исследований в сфере геологического изучения недр и добычи газа. Также соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области системы подготовки профессиональных кадров со средним специальным и высшим образованием, их обучения и повышения квалификации.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 22:19, просмотров: 31, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Покрутила барабан: сотрудница УМВД Сургута снялась в шоу «Поле чудес» 1484
  2. ​Налево нельзя: в Сургуте автомобилисты недовольны новым дорожным знаком 1108
  3. ​Напряжение растет: 220 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Югре 1064
  4. ​В Тюмени под суд пойдет сургутянин, который довел до комы девочку-подростка 991
  5. ​Российские компании стали добывать еще меньше нефти 873
  6. ​В Сургуте сдана в эксплуатацию обновленная поликлиника на 425 посещений в смену 858
  7. Опасная профессия: ​корреспондента СИА-ПРЕСС покусала собака во время работы 844
  8. Чистая победа: прокуратура не добилась признания вины Дмитрия Попова 839
  9. Новый год в Сургуте пройдет тихо и безопасно 779
  10. ​В аэропорту Сургута задержали старика-разбойника, который обокрал пассажира и успел сходить в ресторан за его счет 722
  1. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 19080
  2. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 12209
  3. Денис Синенко: «Коронавирус научил нас любить себя и обращать на себя внимание» 4936
  4. В Югре заблокировали экстремистский паблик 4775
  5. В Югре несколько человек взломали дверь торгового центра, чтобы украсть банкомат 4536
  6. В Сургутском районе подросток выпала из окна многоэтажки 4234
  7. ​Сургутский район становится территорией ЗОЖ 4220
  8. ​В Нижневартовске готовится к вводу в эксплуатацию МФК Green Park 3879
  9. ​Мусор раздора: сургутские дачники пожаловались заместителю прокурора округа на АО «Югра-Экология» 3642
  10. Давыд Глуховский: «Хейтеры все время обрушивают гнев на волонтеров, а я убежден, что добрым быть круто» 3534
  1. ​В Югре разыскивают маму и ребёнка, недоехавших до Нижневартовска 34855
  2. Жительнице Нижневартовска продали курицу, якобы накачанную гелем 19080
  3. ​На трассе под Нефтеюганском столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие 17660
  4. ​Вахтовик хотел заказать девочку и получить бонусы, но финансовая фортуна отвернулась от него 17040
  5. ​В Нижневартовске сумасшедший ВАЗ перевернулся и снес светофор 13739
  6. Югорчанин распечатал чужие права на принтере и использовал их, пока не попался 12667
  7. Более 300 тысяч югорчан получат до 5 декабря 1000 или 2000 рублей 12209
  8. Житель Нефтеюганска потерял более 600 тысяч, желая заработать на купле-продаже иностранной валюты 11790
  9. ​В Сургуте на перекрестке Энгельса-Энергетиков поменяли схему движения // ВИДЕО 10678
  10. Пьяный дебошир попытался захватить сургутский автобус 10515

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика