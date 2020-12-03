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​В Тюмени нашли инвестора для строительства ЖК «Олимпия»

200 дольщиков ЖК «Олимпия» получат свое жилье в 2021 году

​В Тюмени нашли инвестора для строительства ЖК «Олимпия»
Фото: admtyumen.ru

Более 200 дольщиков и членов их семей ЖК «Олимпия» в Тюмени получат свое жилье в конце третьего квартала 2021 году. Достраивать ГП-14 будет группа компаний «Страна Девелопмент». В проект будет инвестировано более 260 миллионов рублей.

«В рамках реализации данного проекта компания обязуется достроить ЖК и необходимую инженерную инфраструктуру, завершить отделочные работы и работы по благоустройству, чтобы будущие жильцы смогли как можно скорее получить свои квартиры», – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

Сроки выполнения строительных работ домов ГП-14 по улице Комбинатской, 54, корп. 1 в ЖК «Олимпия», ГП-6 по Новоселов, 113 и ГП-15 по Интернациональной, 199 в ЖК «Москва» были нарушены из-за дефицита денежных средств у компании-застройщика АО «Сибстройсервис».

«Ситуация с домами была сразу же поставлена на особый контроль правительства области. Для завершения строительства дома ГП-14 по улице Комбинатской, 54 корпус 1 главным управлением строительства Тюменской области был проработан вопрос привлечения инвестора из числа крупнейших строительных компаний региона. В результате проведенной работы в ноябре 2020 года было достигнуто соглашение между застройщиком и группой компаний «Страна Девелопмент» о достройке дома. После оформления всех необходимых документов компания приступила к выполнению строительных работ на объекте», – добавили в управлении.


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Сегодня в 18:05, просмотров: 150, комментариев: 0
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