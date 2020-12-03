Двух тюменских бизнесменов наградили за большой вклад в социально-экономическое развитие региона

Генеральный директор АО «Тюменский аккумуляторный завод» Александр Кореляков и генеральный директор ООО «Объединение когнитивных ассоциативных систем» Вадим Филиппов получили благодарственные письма председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко. На федеральном уровне был отмечен большой вклад предпринимателей в социально-экономическое развитие региона.

«Когда руководители наших тюменских компаний и предприятий отмечаются наградами столь высокого уровня, это очень позитивно отражается на репутации региона, повышает его привлекательность в глазах потенциальных инвесторов», – прокомментировал новость заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

В пресс-службе главы региона отметили, что на Тюменском аккумуляторном заводе ежегодно реализуется масштабная программа модернизации и расширения производственной базы, а компания «Объединение когнитивных ассоциативных систем» внедрила инновационные нейросетевые системы искусственного интеллекта в банках, на крупных промышленных предприятиях, в федеральных и региональных органах власти.

Вадим Филиппов подчеркнул, что в Тюменской области сложились самые благоприятные условия для развития инновационного бизнеса: «Этим она очень выгодно отличается от подавляющего большинства российских регионов».