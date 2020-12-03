Совет Федерации одобрил закон об удаленной работе

Дистанционная работа в России теперь официально вошла в законодательство: накануне Совет Федерации одобрил закон об удаленке, о чем сообщили «Известия».

В Трудовом кодексе теперь появится определение понятия «дистанционная работа», пропишут нормы и права работников. Некоторые нормы известны уже сейчас: так, предполагается, что временно перевести сотрудника на удаленку работодатель имеет право только на шесть месяцев — при этом работа из дома не должна быть основанием для снижения зарплаты. При переводе на удаленный вариант работы, кстати, фирме необходимо обеспечить работника всем необходимым оборудованием для труда или возместить его затраты на обустройство, а простой, связанный с созданием условий, должен быть оплачен.

Впрочем, и сотрудникам следует помнить о правах работодателя: так, например, если на удаленке два дня не выходить на связь, можно будет обнаружить себя окончательно и бесповоротно уволенным.

Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года.