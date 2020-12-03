Вместо Анатолия Чубайса госкорпорацию «Роснано» возглавит Сергей Куликов

Анатолий Чубайс уходит из «Роснано»: на посту руководителя госкорпорации его сменит первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов. Предложение, от которого невозможно отказаться, накануне в эфире RT сделал президент РФ Владимир Путин.

«Сергей Александрович, добрый день. Вы знаете, что вам предлагается возглавить одну из крупнейших наших структур развития — «Роснано». Это без всякого преувеличения одно из ключевых направлений развития не только для России, но и всей мировой экономики», — сказал глава государства во время видеоконференции с Куликовым, транслировавшейся по телевидению.

Чем займется Чубайс, неясно: ранее СМИ писали, что он якобы сам попросил Путина отправить его на пенсию; ряд источников также сообщали, что ему предложили «заняться Арктикой», но эту информацию экс-глава «Роснано» опроверг оперативно: «Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня Начальником Арктики», — прокомментировал он на своей странице на Facebook.

Отметим, что главой «Роснано» Анатолий Чубайс был в течение 12 лет — этот пост он занял в сентябре 2008 года.