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​В 2021 году на переселение из аварийного жильяв Тюменской области направят 3,3 млрд рублей

После встречи с президентом Александр Моор провел заседание рабочей группы по вопросам переселения из аварийного жилья

​В 2021 году на переселение из аварийного жильяв Тюменской области направят 3,3 млрд рублей
Фото: admtyumen.ru

В 2021 году из бюджета Тюменской области запланировано направить 3,3 миллиарда рублей на переселение граждан из аварийного жилья. Сменить место жительства смогут порядка 1 154 человек.

Такие данные были озвучены во время заседания рабочей группы по вопросам переселения жителей региона из аварийного жилья, которое провел в режиме ВКС провел губернатор Александр Моор. В пресс-службе главы региона напомнили, что президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с Александром Моором среди проблемных вопросов в регионе назвал аварийное жилье.

За 2019-2020 годы в Тюменской области перевыполнен план по расселению аварийного жилья более чем в два раза. Расселено 47 690 квадратных метров и 2 870 человек. По федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» план на 2020 год составляет 19,93 тысячи «квадратов» и 1 090 человек. К декабрю уже расселено 15,73 тысячи «квадратов» и 1 060 человек.


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02 декабря в 17:31, просмотров: 145, комментариев: 0
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