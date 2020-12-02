Губернатор Тюменской области провел серию рабочих встреч и совещаний после визита президента

Губернатор Тюменской области Александр Моор проводит серию рабочих встреч и совещаний, на которых обсуждается исполнение поручений президента России Владимира Путина по итогам рабочей поездки в регион. Основными темами стали поддержка дальнейшего развития Тобольской промышленной площадки и привлечение в регион инвесторов для создания смежных производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью из полимерного сырья.

«Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Тюменскую область придаст новый импульс развитию не только всей отечественной нефтегазохимической отрасли, но и экономики и социальной сферы нашего региона. Мы понимаем свою ответственность за исполнение поручений главы государства», – подчеркнул Александр Моор.

В пресс-службе губернатора отметили, что работу по исполнению поручений главы государства в регионах Уральского федерального округа координирует полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев.