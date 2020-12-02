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​Масштабная вакцинация от коронавируса в России может начаться в конце следующей недели

Владимир Путин поручил со следующей недели начать масштабную вакцинацию россиян от COVID-19

​Масштабная вакцинация от коронавируса в России может начаться в конце следующей недели
Фото: kremlin.ru

В России уже в конце следующей недели может начаться масштабная вакцинация от коронавируса. В первую очередь прививку поставят врачам и учителям. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал вице-премьеру Татьяне Голиковой во время видеоконференции по случаю открытия в ряде регионов медицинских центров Министерства обороны для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Глава государства сообщил, что в России произведено уже порядка двух миллионов доз вакцины от коронавируса. «Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию», – цитирует Путина ТАСС. Он также добавил, что российская медицина и промышленность к этому готовы.

Татьяна Голикова должна представить очередной доклад о подготовке к вакцинации на следующей неделе.


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Сегодня в 20:10, просмотров: 180, комментариев: 0
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