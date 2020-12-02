Президент обозначил основные достижения и проблемы Тюменской области

С одной стороны – рост населения, с другой – аварийное жилье и экология. Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором оценил основные показатели развития региона.

Глава государства подчеркнул, что в целом показатели развития Тюменской области очень хорошие, особенно отметив рост численности постоянного населения региона: «У нас в стране, к сожалению, наблюдается некоторый спад - в Тюменской области за предыдущие два года рост 2,6 процента. Это очень хороший показатель». По словам Александра Моора это стало возможным благодаря улучшению качества жизни в области в целом: «Мы в целом оцениваем это как оценку роста качества жизни территории, потому что здесь есть, где работать, есть, где учить, воспитывать, лечить детей».

Что касается проблемных моментов, президент акцентировал внимание на аварийном жилье, загрязненности водных объектов и росте заболеваемости ВИЧ.

Рабочая поездка президента Владимира Путина в Тюменскую область завершилась 1 декабря. Он также посетил предприятие «ЗапСибНефтехим» компании СИБУР и провел совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России.