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​Владимир Путин рассчитывает на потенциал нефтехимического комплекса

Предприятиям по переработки нефти и газа обещают комфортные условия для развития

​Владимир Путин рассчитывает на потенциал нефтехимического комплекса
Фото: kremlin.ru

У нефтехимического комплекса России – огромный потенциал для развития, а мировым центром нефтегазовой химии за последние годы стал Тобольск. Такие заявления сделал президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Тюменскую область.

Глава государства отметил, что российские власти будут создавать комфортные условия для привлечения инвестиций в развитие нефтегазового комплекса. Путин дал ряд поручений, реализация которых должна привести к увеличению спроса на инновационную продукцию нефтехимической индустрии.

«Нам еще многое нужно будет сделать, чтобы отрасль в полной мере обеспечила растущий спрос на инновационные материалы внутри страны, и чтобы наши производители заняли весомые позиции на глобальном, на мировом рынке», – отметил президент.

Во время визита в Тобольск глава государства побывал на предприятии «ЗапСибНефтехим» компании СИБУР, которая за семь лет построила два крупных нефтегазохимических предприятия в Тюменской области. Именно это позволяет вывести регион и страну в целом в число лидеров отрасли. Планируется, что «ЗапСибНефтехим» станет драйвером развития смежных отраслей, ориентированных на производство продукции для строительного комплекса, ЖКХ, пищевой промышленности, автомобилестроения.

Особое внимание Владимир Путин обратил на экологическую безопасность предприятия: «Бережливое отношение к окружающей среде, к природе должно быть непременным условием производств подобного рода. Нужно учитывать, что соблюдение экологических стандартов становится важным фактором конкурентоспособности продукции».


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Сегодня в 09:23, просмотров: 159, комментариев: 0
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