Тюменцы смогут получать консультацию врача с помощью мобильного приложения // ИНСТРУКЦИЯ ПО СКАЧИВАНИЮ

В Тюменской области разработано и запущено в промышленную эксплуатацию собственное региональное приложение «Телемед-72». Оно позволит сотрудникам региональных медицинских организаций дистанционно консультировать пациентов.

«Телемед-72» — это промышленный преемник уже известного нам онлайн-сервиса «Медведь.Телемед», пилотного проекта дистанционного консультирования с применением телемедицинской системы. Этот сервис был запущен во время наступления эпидемии коронавируса, когда медицинские учреждения были закрыты для планового посещения с целью остановить распространение опасного вируса. Население и медицинские работники убедились, что дистанционное взаимодействие приносит обоюдную пользу: это значительная экономия времени врача и пациента, снижение нагрузки на лечебное учреждение, рациональное использование ресурсов медицинской организации», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Инструкция по скачиванию:

1. Скачать приложение «Телемед-72» себе на телефон по QR-коду через Google Play или App Store

2. Авторизоваться через сайт госуслуг. Чтобы в дальнейшем было проще заходить в «Телемед-72», придумайте четырехзначный PIN-код.

В приложении доступны:

получение первичных консультаций со специалистом,

вторичный дистанционный прием врача вместо посещения поликлиники;

запись на прием к врачу,

вызов врача на дом,

получение талона электронной очереди,

обращение в медицинскую организацию,

просмотр электронных документов пациентом,

взаимодействие врачей между собой для обсуждений и консультаций в Тюменской области.

в разделе «Симптомы» можно вести свой паспорт здоровья, вносить в него жизненно важные показатели, такие как уровень сахара в крови, давление, пульс, вес, сатурацию и другие, которые сможет посмотреть ваш консультирующий врач.

С инструкциями по работе с «Телемедом-72» можно ознакомиться на сайте ГАУ ТО «МИАЦ» в разделе «Телемед-72», а также на одноименной странице на портале «МЕДИНФО 72».