Открыта регистрация на итоговый конгресс «Что будет дальше. Мой бизнес»

Итоговый конгресс регионального проекта Тюменской области «Популяризация предпринимательства» — шоу «Что будет дальше. Мой бизнес» состоится в онлайн-формате 8 декабря с 18:30 до 21:30. В мероприятии примут участие медиалица, предприниматели, представители правительства Тюменской области, эксперты и участники регионального проекта «Популяризация предпринимательства», спецпроектов откройсвоедело.рф, сфера-развития.рф, truestoryfest.ru, «Это бизнес, детки», рейтинга топ-100 молодых предпринимателей Тюмени.

«Сегодня многих интересует вопрос, какие изменения для предпринимателей произойдут в Тюменской области в 2021 году. Итоговый конгресс станет такой площадкой, где каждый услышит ответы на важные вопросы. Мероприятие будет транслироваться из студии «Тюменское время» и впервые пройдет в онлайн-формате», – отметили в пресс-службе департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Важной частью конгресса станет вручение премии общественного признания «Мы — предприниматели». Будут названы имена победителей в 15 номинациях.

Стоит отметить, что мероприятие организовано правительством Тюменской области, фондом «Инвестиционное агентство Тюменской области», центром «Мой бизнес» и ООО «Центр развития бизнеса» при поддержке Тюменского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».