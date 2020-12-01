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​Дороги, детсады и газ: Александр Моор провел личный прием граждан

На Московском тракте в Тюмени в 2021 году построят новый детский сад

​Дороги, детсады и газ: Александр Моор провел личный прием граждан
Фото: admtyumen.ru

В 2021 году в Заводоуковском городском округе, Омутинском и Ярковском районах пройдут работы по благоустройству дорожной сети, в Нижнетавдинском районе и Заводоуковском городском округе продолжат газификацию, а в Тюмени построят детский сад в районе улиц Московский тракт — Магнитогорская-Невская. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время личного приема граждан, который состоялся в режиме видео-конференц-связи.

Так, в Омутинском районе и Заводоуковском городском округе запланировано строительство тротуаров, в Ярковском районе – строительство дороги.

Что касается детского сада, то выполнение работ предусмотрено контрактом на 30 октября 2021 года. Из бюджета региона на возведение детского сада по контракту выделены 290,7 миллиона рублей, на оборудование детского сада заложено 42 миллиона рублей.

Александр Моор взял решение вопросов под личный контроль, подчеркнули в пресс-службе главы региона.


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Сегодня в 20:05, просмотров: 177, комментариев: 0
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