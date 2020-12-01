Во вторник, 1 декабря, президент России Владимир Путин работает в Тобольске. Во время визита запланирована рабочая встреча президента с губернатором региона Александром Моором, сообщает пресс-служба главы региона.

В Тобольске Владимир Путин проведет онлайн-совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России. Также президент посетит крупнейший нефтехимический комплекс России «ЗапСибНефтехим», который в четвертом квартале 2020 года достиг проектной мощности и стал одним из ведущих в мире.

«Благодаря новому комплексу СИБУРа, по итогам 10 месяцев 2020 года рост объемов промышленного производства в Тюменской области в категории «Обрабатывающие производства» составил 158,9 процента», – отметили в пресс-службе губернатора области.