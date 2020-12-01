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​Владимир Путин проведет рабочую встречу с Александром Моором во время визита в Тобольск

Владимир Путин работает в Тобольске

​Владимир Путин проведет рабочую встречу с Александром Моором во время визита в Тобольск
Фото: kremlin.ru

Во вторник, 1 декабря, президент России Владимир Путин работает в Тобольске. Во время визита запланирована рабочая встреча президента с губернатором региона Александром Моором, сообщает пресс-служба главы региона.

В Тобольске Владимир Путин проведет онлайн-совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России. Также президент посетит крупнейший нефтехимический комплекс России «ЗапСибНефтехим», который в четвертом квартале 2020 года достиг проектной мощности и стал одним из ведущих в мире.

«Благодаря новому комплексу СИБУРа, по итогам 10 месяцев 2020 года рост объемов промышленного производства в Тюменской области в категории «Обрабатывающие производства» составил 158,9 процента», – отметили в пресс-службе губернатора области.


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Сегодня в 19:21, просмотров: 226, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
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Сегодня в 21:12
Опа! Крупнейший в мире! И ещё Путин предрёк добыче нефти в будущем забвение. Нет, ну на 2-3 выхлопа ещё хватит. Рост в ближайшее время на 1% в год, а потом снижение по 0,1 %. А нефтехимия в то же время будет иметь рост в 4%. Это и про Сургут атом числе и про его упущенные возможности в 1988 году, получить «новую реальность» в виде Сургутского НХК, который бы осуществил сегодняшнюю мечту сделать город с 500- тысячным населением ещё до 2000 года. По сути возник бы ещё один город в городе. Город нефтехимиков Сургут. Респект Тобольску! Респект Тюменской области и ее Губернатору Моору!

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