Газификация Нижнетавдинского района и Заводоуковского городского округа продолжится в следующем году

В 2021 году буду выполнены строительно-монтажные работы по газификации в поселке Южный Заводоуковского городского округа. Также в декабре следующего года газ проведут на улицы Энтузиастов, Липовая, Сиреневая, Хвойная, Рябиновая в селе Нижняя Тавда.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время личного приема граждан, который состоялся в режиме видео-конференц-связи, сообщает пресс-служба главы региона.

Стоит отметить, что опыт и практики Тюменской области по газификации признан лучшим в стране и будет использоваться в других регионах России. Об этом стало известно во время заседания Совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации. Как отметил тогда Александр Моор, с 2014 года регион ведет газификацию на основе государственно-частного партнерства. «Мы утверждаем программу газификации – мероприятия и источники финансирования, а газораспределительная организация самостоятельно выполняет мероприятия по проектированию и строительству, вводит объекты в эксплуатацию и оформляет их в свою собственность. При этом она применяет ресурсный метод ценообразования, то есть не зарабатывает на строительстве сетей».