Глав регионов призвали объявить 31 декабря 2020 года выходным

Объявить последний день 2020 года выходным — с таким призывом к главам российских регионов обратился член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев. Как передает РИА Новости, основанием для этого стала статистика — обзественник утверждает, что эту инициативу поддерживают более 85 процентов граждан.

«На протяжении более шести лет продвигаем общественную инициативу «31 декабря — выходной день», — говорит он в письме, которое отправил все главам регионов.

«31 декабря россияне должны быть дома, со своей семьей и вместе готовиться к празднику, поздравлять близких и друзей. Уверен, что официальный выходной день сделает атмосферу 31 декабря еще более праздничной, а людей — более спокойными и счастливыми», — говорится в письме, некоторые из руководителей, кстати, с этим согласны: в прошлом году, например, в 15 субъектах жители 31 декабря остались дома.

А Госдума, например, имеет другое мнение: ранее парламент отклонил предложение ЛДПР о выходном дне 31 декабря. При этом, напомним, в 2021 году последний день все-таки станет нерабочим — правда, это никак не связано с инициативами общественников. «В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 5 ноября, и пятницу, 31 декабря, соответственно», — объяснили в правительстве.