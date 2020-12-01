Законопроект, запрещающий чиновникам иностранное гражданство, внес в Госдуму Владимир Путин

Российским чиновникам запретят иметь гражданство и вид на жительство в иностранных государствах: президень России Владимир Путин внес в Госдуму соответствующий документ, его опубликовали в базе данных парламента.

Согласно закону, чиновникам придется не только отказываться от двойного гражданства, но и сообщать о прекращении гражданства РФ и приобретении иного.

Отметим, что при этом второе гражданство и вид на жительство в иностранных государствах может быть разрешено для сотрудников Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки: Госдума приняла соответствующий законопроект.