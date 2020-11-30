Пешеходную зону на улице Мельникайте приведут в порядок к ноябрю 2021 года

В 2021 году в Тюмени реконструируют пешеходное пространство в районе домов 61Б - 63 на улице Мельникайте. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» за счет средств областного и федерального бюджетов. Проект зеленой зоны уже готов.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время онлайн-приема по личным вопросам, который провел полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«Мы планомерно воплощаем в жизнь программу по созданию в населенных пунктах региона комфортной среды. Улица Мельникайте с каждым годом становится все более благоустроенной», – цитирует Александра Моора пресс-служба губернатора.

Во время реконструкции планируется заасфальтировать проезды, обустроить тротуары, газоны и наружное освещение, установить скамейки, привести в порядок зеленые насаждения. Работы завершатся в ноябре 2021 года.