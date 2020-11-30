Президент Владимир Путин проведет в Тобольске совещание по развитию нефтехимии

Вопросы развития нефтехимической отрасли станут ключевыми на совещании президента России Владимира Путина, которое он проведет 1 декабря в Тобольске. Информацию о поездке лидера подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Несмотря на то, что сам президент выедет в Тобольск лично, совещание все-таки состоится в режиме видеоконференции. Однако рядом с Путиным будет его новый полномочный представитель в УрФО Владимир Якушев.

Будет ли глава государства в маске, неизвестно: ранее Дмитрий Песков объясни ее отсутствие на президенте тем, что его рабочие встречи не являются «массовым бесконтрольным общением» — на мероприятиях обычно принимают все необходимые меры предосторожности.