«Декабристские вечера» в Ялуторовске посвятят 195-летию со дня восстания на Сенатской площади

В Ялуторовске готовятся к проведению традиционного фестиваля «Декабристские вечера», который в этом году посвящен 195-летию со дня восстания на Сенатской площади.

В рамках фестиваля состоятся концерт, открытие передвижной выставки «К мечам рванулись наши руки, но лишь оковы обрели», тематические беседы «Декабристы в Ялуторовске», научно-образовательный семинар «Якушкинские чтения», исторические балы для детей и молодежи, вечер вопросов и ответов «Pro декабристов», онлайн-концерт современных романсов в акустической версии. Также тематические мероприятия пройдут в школах и библиотеках. Кроме того, второй раз в рамках фестиваля будет проходить открытый литературно-краеведческий конкурс имени Николая Васильевича Зубарева, директора музея памяти декабристов с 1961 по 1991 год, заслуженного работника культуры, почётного гражданина города Ялуторовска. Завершится фестиваль торжественным возложением цветов к могилам декабристов 14 декабря, демонстрацией фильма «Союз спасения» и концертом хоровых коллективов детской школы искусств «Благодарение сердец».

«Более трех десятилетий организаторы фестиваля Ялуторовска ищут и находят новые идеи соприкосновения с лучшими образцами вечного искусства, общения с интересными людьми и творческими коллективами, гостями города и музея, потомками декабристов», – отметили в пресс-службе департамента культуры Тюменской области.