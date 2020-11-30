Специалисты единого call-центра консультируют пожилых и маломобильных тюменцев

В Тюменской области работает единый call-центр, специалисты которого оказывают помощь пожилым жителям старше 65 лет, гражданам, имеющим хронические заболевания, маломобильным людям, оказавшимся на самоизоляции.

«Все, кому необходима поддержка в виде доставки на дом продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарственных препаратов, психологическая помощь или консультация по мерам социальной поддержки, могут обратиться по номеру 8-800-201-41-41 (г. Тюмень, режим работы с 08.00 до 20.00), а также по телефонам диспетчерских служб в муниципальных образованиях региона (звонки принимаются в рабочее время организаций). В команде волонтеров Тюменской области более 2 000 человек, готовых прийти на помощь», – рассказали в пресс-службе департамента социального развития региона.