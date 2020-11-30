«Точка кипения — Тюмень» проведет серию образовательных мероприятий

В декабре «Точка кипения — Тюмень» запускает новый курс Школы цифровой трансформации. Мероприятия, направленные на повышение цифровой грамотности населения, реализуется в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики».

«Среди мероприятий лекции, мастер-классы и практические занятия, на которых можно получить сертификат государственного образца. К ним относятся такие курсы, как «Создание эффективной цифровой рабочей среды» и «Цифровые компетенции». В рамках Школы цифровой трансформации данные мероприятия пройдут соответственно 1 и 2 декабря. 3 декабря с 19:00 до 20:30 пройдет лекция Юрия Рыбьякова «Как организовать себя и обрести новые знания в мире неопределенностей и высоких скоростей». 7 декабря в 19:00 всех желающих будет ждать Юлия Полтарак на мастер-классе «Голос — инструмент влияния». 8 декабря состоится мастер-класс «5 рабочих и любимых инструментов маркетинга». На нем выступит Ксения Осипова, директор агентства коммуникативного маркетинга MARK'S», – рассказали о программе курса в департаменте информатизации Тюменской области.

Посетить мероприятия можно онлайн или очно по предварительной регистрации по адресу: ул. Республики, 142, 2-й этаж.