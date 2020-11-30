В Заводоуковск поступило пять новых автомобилей скорой помощи

В Областную больницу №12 в Заводоуковске поступило пять новых автомобилей скорой медицинской помощи. Машины оснащены электрокардиографами, дефибрилляторами, аппаратами ИВЛ, аспираторами, пульсоксиметрами, различными средствами для иммобилизации и перемещения больных, а также специальными наборами, такими как акушерский, реанимационный и набор врача скорой помощи.

«Три машины останутся в городе, две направлены в села Упорово и Новая Заимка и будут использоваться для обеспечения оказания медицинской помощи тем, кто живет в удаленных поселениях округа. Это, в свою очередь, приведет к повышению качества и доступности оказания медпомощи населению», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Как сообщалось ранее, Тюменская область получила 13 новых специализированных автомобилей для тюменской станции скорой медицинской помощи и 33 машины для сельских районов.

Фото предоставлено ГБУЗ ТО «Областная больница №12» г. Заводоуковск