В Тюменской области состоится форум-выставка, приуроченный к Международному дню инвалидов

В Тюменской области 3 декабря состоится II региональный специализированный форум-выставка «ВозМОЖНОсти», приуроченный к Международному дню инвалидов. Мероприятие организовано региональным департаментом социального развития, областным центром реабилитации инвалидов при поддержке правительства Тюменской области и региональных общественных организаций инвалидов. В этом году событие пройдет дистанционном формате.

«Мероприятие объединит ведущие организации региона, оказывающие услуги людям с инвалидностью. Его цель — аккумулировать максимум информации о том, какие услуги, товары, продукты реализуются в настоящее время в Тюменской области для инвалидов, детей-инвалидов и членов их семей, и рассказать, как ими воспользоваться», – рассказали в пресс-службе департамента социального развития.

На форуме выступят эксперты в области психологии, педагогики, здравоохранения, спорта, культуры, занятости, состоятся мастер-классы, мотивационные практикумы, онлайн-игра. На сайте события пройдет виртуальная выставка, на которой будет презентована деятельность различных организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные услуги и реализующих товары реабилитационной направленности. В период работы форума-выставки на каждом виртуальном стенде будут работать онлайн-консультанты.