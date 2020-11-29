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​Пациенты Ялуторовской больницы укрепляют здоровье на новом тренажере

Пациентам Областной больницы №23 Ялуторовска стали доступны занятия на велоэргометре

​Пациенты Ялуторовской больницы укрепляют здоровье на новом тренажере
Фото: Дарья Ровбут

150 пациентов кардиологического отделения Областной больницы №23 прошли занятия на велоэргометре. Новый тренажер был приобретен в рамках национального проекта «Здравоохранение» по направлению борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Это особый вид велотренажера, способный дозировать физическую нагрузку. Точно отмеренное количество нагрузки позволяет сделать тренировки безопасными для еще не полностью выздоровевших людей, нуждающихся в укреплении сердечно-сосудистой системы. Велоэргометр оснащен встроенным датчиком измерения пульса и имеет предустановленные программы тренировок, подходящие для пациентов с разным самочувствием. Доктор определяет, какой режим тренировок подходит пациенту в данный момент. И тот занимается под надзором медперсонала, восстанавливая функциональные возможности сердечно-сосудистой системы, пострадавшие из-за болезни», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Заведующая отделением Ольга Чалкова подчеркнула, что для пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца такие занятия одна из лучших форм реабилитации.


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29 ноября в 13:40, просмотров: 174, комментариев: 0
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