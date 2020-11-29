Пациентам Областной больницы №23 Ялуторовска стали доступны занятия на велоэргометре

150 пациентов кардиологического отделения Областной больницы №23 прошли занятия на велоэргометре. Новый тренажер был приобретен в рамках национального проекта «Здравоохранение» по направлению борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Это особый вид велотренажера, способный дозировать физическую нагрузку. Точно отмеренное количество нагрузки позволяет сделать тренировки безопасными для еще не полностью выздоровевших людей, нуждающихся в укреплении сердечно-сосудистой системы. Велоэргометр оснащен встроенным датчиком измерения пульса и имеет предустановленные программы тренировок, подходящие для пациентов с разным самочувствием. Доктор определяет, какой режим тренировок подходит пациенту в данный момент. И тот занимается под надзором медперсонала, восстанавливая функциональные возможности сердечно-сосудистой системы, пострадавшие из-за болезни», – рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Заведующая отделением Ольга Чалкова подчеркнула, что для пациентов с хроническими формами ишемической болезни сердца такие занятия одна из лучших форм реабилитации.