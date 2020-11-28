2 декабря состоится второй тюменский экспортный форум

2 декабря при поддержке правительства Тюменской области и в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» состоится второй тюменский экспортный форум. В этом году событие состоится в онлайн-формате на официальном сайте проекта.

«Запланировано участие в работе форума генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, представителей федеральных и региональных органов власти, экспортеров, а также руководителей международных компаний и органов власти зарубежных стран. Модератором традиционно выступит ведущая федерального телеканала «Россия 24» Эвелина Закамская», – рассказали в пресс-службе регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Панельные сессии форума будут посвящены темам «Экспорт АПК», «Экспорт в промышленности», «Экспорт услуг». Также на платформе ZOOM пройдет образовательный мастер-класс «Секреты эффективного участия в выставках» и консультационная онлайн-площадка для экспортеров.