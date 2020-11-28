В Нижнетавдинский район поступила новая машина скорой помощи

В распоряжение Областной больницы №15 поступила новая машина скорой помощи, оборудованная всем необходимым: эргономичный салон, четыре автономные системы отопления, электрокардиограф «Валента» с подключением к интернету, аппарат ИВЛ с электронным управлением, многофункциональная каталка.

«В Нижнетавдинском районе сейчас работают две общепрофильные бригады. И есть пять машин, но большинство из них «возрастные». А это значит, существует риск поломки. Нашим бригадам бывает необходимо преодолевать большие расстояния. Например, для того, чтобы забрать пациентов из отдаленных сел и деревень. Или чтобы отвезти некоторых из них в больницы в Тюмени. Для таких поездок лучше подходит надежный автомобиль. И новая «Газель» пришлась очень кстати», – отметил врач скорой помощи Илья Климов.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области напомнили, что в регион получил 13 новых специализированных автомобилей для тюменской станции скорой медицинской помощи и 33 машины для сельских районов.